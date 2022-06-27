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Общество27 июня 2022 7:27

В Волгограде управкомпанию заставили выкопать коноплю у жилого дома

Организация игнорировала законодательство
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Прокуратура Волгоградской области

Фото: Прокуратура Волгоградской области

У жителей Дзержинского района Волгограда было неприятное соседство. Возле многоквартирного дома №2а по улице Михаила Паникахи росла конопля. По законодательству управляющая компания должна выкопать это растение, но ООО «УК Экосреда» никаких мер не принимала. Пришлось организовать проверку прокуратуре.

После проверки в адрес руководства управляющей компании было внесено представление об устранении нарушений, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Только после этого организация выполнила свои обязанности. Конопля у 4-этажки была выкопана.