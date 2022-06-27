В Волгоградской области на границе с Казахстаном развернули табун лошадей

Лошадей отправили обратно владельцу. Фото: Алексей ФОКИН

Каждый день через автомобильный пункт пропуска Вишневка в Палласовском районе Волгградской области проезжают сотни машин. Правда, некоторые из них разворачивают. Сразу несколько грузовиков с живым грузом остановили на границе с Казахстаном на прошлой неделе. Внутри были лошади – 45 голов. Животные ехали в соседнее государство из Башкортостана. Правда, их не собирались разводить или отправлять на скачки. Их должны были пустить на колбасу. Но убой отложили из-за проблем с документами.

Как оказалось, лошади не прошли положенный карантин перед отправкой, также владельцы не внесли положенную информацию в систему «Меркурий». Водители вынуждены были развернуться и отправиться обратно в республику с 45 животными "на борту".

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