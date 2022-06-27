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Общество27 июня 2022 7:04

В Волгограде работник мобильного оператора слил данные абонентов

ФСБ возбудила уголовное дело
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградец собрал данные о пользователях мобильного оператора для продажи

Волгоградец собрал данные о пользователях мобильного оператора для продажи

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде следственный отел регионального ФСБ возбудил уголовное дело на 22-летнего жителя по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Молодой человек был работником одного из операторов сотовой связи. У него был доступ к персональным данным абонентов. Волгоградец решил продать информацию о пользователях третьим лицам.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, сейчас проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются другие эпизоды преступления.