В Волгограде работник мобильного оператора слил данные абонентов

Волгоградец собрал данные о пользователях мобильного оператора для продажи Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде следственный отел регионального ФСБ возбудил уголовное дело на 22-летнего жителя по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Молодой человек был работником одного из операторов сотовой связи. У него был доступ к персональным данным абонентов. Волгоградец решил продать информацию о пользователях третьим лицам.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, сейчас проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются другие эпизоды преступления.