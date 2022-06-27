В Волгограде молодежь без опыта может крутить педали и зарабатывать 80 тысяч рублей

Даже студенты могут неплохо зарабатывать. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сервис Работа.ру опубликовал свое исследование о вакансиях для молодежи. Специалисты проанализировали вакансии, где не требуется опыт работы и достаточно гибкий график. В лидерах оказался велокурьер. Если крутить педали хорошо, иметь современный телефон и ориентироваться на местности, можно заработать до 80 тысяч рублей. Примерно такая же зарплата и у слесаря-сантехника. Правда, для этой вакансии нужно соответствующее образование. Устранять засор и крутить краны без корочки вам никто не даст.

Для девушек тоже есть неплохая работа – горничная. Ей готовы платить до 60 тысяч рублей при условии, что она аккуратна, исполнительна и порядочна. Работать придется много.

Секретарь на ресепшене получит 50 тысяч, правда, после испытательно срока, за время которого кандидат должен показать умение работать с документами, вести переговоры. Специального образования работодатель не требует, главное – целеустремленность.

Есть для молодых и неопытных вакансии товароведа на 41 тысячу и кассира ресторана на 40 тысяч рублей. Правда, кандидату для работы в общепите нужно будет не только деньги считать, но и готовить. Так что не удивляйтесь, если вам предложат блюдо не от шеф повара, а от кассира.

Повару-блинопеку обещают 30 тысяч рублей, а администратору салона красоты – 25 тысяч рублей.

Получается, что молодежь даже без опыта спокойно может зарабатывать больше, чем инженер в геодезической конторе или учитель 1-й категории. Было бы желание и трудолюбие.