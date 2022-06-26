2 июля в ЦПКиО Волгограда откроется детский бассейн

Фото: Андрей Еркин.

Уже в следующую субботу, 2 июля, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда откроется детский бассейн. Об этом volgograd.kp.ru сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин. На дно водоема и прилегающую территорию высыпали 160 тонн гальки. По словам руководства, использовали пять видов. Галька будет выполнять оздоровительную функцию: хождение по камешкам очень полезно, это естественный массаж, который благоприятно влияет на весь организм.

Фото: Андрей Еркин.

- Сейчас на прилегающей территории укладываем рулонный газон. чтобы на нем можно сидеть. Специально взяли 70 подушек (груш) и 70 пледов для пикников, которые будут раздаваться посетителям бесплатно, - рассказал Андрей Еркин.

Напомним, детский бассейн начали строить в апреле. Зону отдыха оснастят всем необходимым. Пока дети будут купаться, родители смогут с комфортом находиться неподалеку.