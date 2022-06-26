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Общество26 июня 2022 9:57

Ночью 27 июня в Волгоградской области похолодает до +9

Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
А вот днем ожидается жара.

А вот днем ожидается жара.

Фото: Антон ПИКУС

Синоптики регионального Гидрометцентра обещают похолодание в ночь на 27 июня в Волгоградской области. По прогнозам температура в некоторых районах опустится до +9 градусов, сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на ЦГМС. В южной части региона будет теплее – до +14...+19 градусов. Днем же волгоградцев ждет уже привычное пекло до +33. Осадков не будет, ветер ожидается северо-восточный с порывами до 11 метров в секунду.

Жители Волгограда также ощутят ночную прохладу, но более умеренную – до +17...+19 градусов. Днем в понедельник синоптики прогнозируют 31-градусное пекло.

При этом сотрудники МЧС напоминают о сохранении чрезвычайно пожароопасности. Не нужно разжигать костры на природе, бросать окурки, стеклянные бутылки.