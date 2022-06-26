Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июня 2022 8:36

Под Волгоградом 17-летний студент украл 23 бутылки спиртного

Молодого человека будут судить
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Дело направили в суд.

Дело направили в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

17-летний студент одного из колледжей города Михайловка Волгоградской области украл из местных магазинов 23 бутылки спиртных напитков на общую сумму более 30 тысяч рублей. Во время последнего воровства его задержали. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, преступления молодой человек совершал с ноября 2021-го по февраль этого года.

Парень заходил в сетевые магазины, прятал бутылки рома, виски, вино и выносил, не оплатив. Также студент украл компьютерную мышь в одном из супермаркетов.

- Подозреваемому было предъявлено обвинение. После сбора необходимых доказательств уголовное дело направлено для рассмотрения в Михайловский райсуд, - добавили в полиции.

Молодому человек грозит год тюрьмы.