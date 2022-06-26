Под Волгоградом 17-летний студент украл 23 бутылки спиртного

Дело направили в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17-летний студент одного из колледжей города Михайловка Волгоградской области украл из местных магазинов 23 бутылки спиртных напитков на общую сумму более 30 тысяч рублей. Во время последнего воровства его задержали. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, преступления молодой человек совершал с ноября 2021-го по февраль этого года.

Парень заходил в сетевые магазины, прятал бутылки рома, виски, вино и выносил, не оплатив. Также студент украл компьютерную мышь в одном из супермаркетов.

- Подозреваемому было предъявлено обвинение. После сбора необходимых доказательств уголовное дело направлено для рассмотрения в Михайловский райсуд, - добавили в полиции.

Молодому человек грозит год тюрьмы.