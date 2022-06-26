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Происшествия26 июня 2022 7:57

В Волгограде в столкновении двух иномарок пострадали дети 4 и 7 лет

Также в больницу попал 22-летний пассажир
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В больницу попали три пассажира.

В больницу попали три пассажира.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП с тремя пострадавшими произошло вечером 25 июня в Тракторозаводском районе Волгограда на проспекте Ленина. Примерно в 18.45 часов 29-летний водитель за рулем «Митцубиси Лансер» ехал со стороны Ополченской в сторону Михайлова. Водитель стал поворачивать на улицу Дегтярева и нарушил ПДД. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, автомобилист не уступил дорогу другой машине.

- На перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Опель Астра», - уточнили в полиции.

В итоге пострадали три пассажира виновника аварии. В больницу госпитализировали молодого человека 22 лет, а также детей 4 и 7 лет.