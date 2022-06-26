В Волгограде в столкновении двух иномарок пострадали дети 4 и 7 лет

В больницу попали три пассажира. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП с тремя пострадавшими произошло вечером 25 июня в Тракторозаводском районе Волгограда на проспекте Ленина. Примерно в 18.45 часов 29-летний водитель за рулем «Митцубиси Лансер» ехал со стороны Ополченской в сторону Михайлова. Водитель стал поворачивать на улицу Дегтярева и нарушил ПДД. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, автомобилист не уступил дорогу другой машине.

- На перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Опель Астра», - уточнили в полиции.

В итоге пострадали три пассажира виновника аварии. В больницу госпитализировали молодого человека 22 лет, а также детей 4 и 7 лет.