На волгоградских трассах появятся 5 медпунктов для оказания экстренной помощи

Фото: пресс-служба АВО.

В рамках нацпроекта «Безопасные дороги» на трассах Волгоградской области появятся пять мобильных медпунктов с радиусом действия до 50 километров. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе региональной администрации. В Новоаннинском, Фроловском, Иловлинском районе и в Михайловке старые пункты уже заменили на новые, а в Дубовском после установки ведутся последние работы.

В случае экстренной ситуации, например, ДТП, врачи смогут доехать до места максимум за 15 минут. Более того, большим плюсом является мобильность в случае ЧС.

- Здания могут использоваться в качестве сортировочного поста или пункта первичной медико-санитарной помощи в непосредственной близости от очага ЧС. Для экстренных случаев каждый объект оснащен бензогенератором, - говорят в областной администрации.