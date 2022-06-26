Выбросили: Белый Бим из Волгограда ищет любящих хозяев

Фото: приют Лисена.

В волгоградский приют «Лисена» несколько дней назад привезли бездомного пса, которому сразу же дали кличку в честь главного героя известного фильма «Белый Бим, черное ухо». Волонтеры говорят, что это точная копия Бима.

- Пес бегал в Средней Ахтубе. Следов от ошейника и самого ошейника не было. Этой собаке нельзя сидеть в вольере. Биму нужны прогулки и добрый друг, - рассказали «КП-Волгоград» зоозащитники приюта «Лисена».

Пес здоров, он очень активный, дружелюбный и хоть сегодня готов переехать в новую семью. По всем вопросам можно обращаться к куратору (8-903-316-43-45).