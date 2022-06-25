В Волгограде более 240 тысяч человек посетили фестиваль #ТриЧетыре

На набережной был аншлаг. Фото: АВО

В Волгограде 25 июня 2022 с размахом отметили День молодежи. Более 240 тысяч жителей и гостей города-героя приняли участие в молодежном фестивале #ТриЧетыре, который в течение дня проходил на Центральной набережной, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

- Это событие по праву можно назвать одним из самых масштабных мероприятий для молодёжи не только в нашей области, но и стране, - отмечают чиновники.

Напомним, весь день на набережной Волгограда работало порядка двадцати образовательных, развлекательных, творческих, конкурсных и спортивных площадок, где ждали не только участников, но всех жителей и гостей города от мала до велика. Вечером на главной сцене фестиваля #ТриЧетыре наградили победителей конкурсов, а после волгоградцы зажигали на дискотеке и пели хором песни вместе Niletto. Финальным аккордом праздника стал красочный фейерверк.