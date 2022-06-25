В Волгограде десятки тысяч человек пришли на концерт Niletto

На набережной тысячи людей. Кадр видео

Десятки тысяч человек пришли вечером 25 июня 2022 на Центральную набережную Волгограда, где вот-вот начнется финальная часть молодежного фестиваля #ТриЧетыре - концерт Niletto в честь Дня молодежи. Склоны и центральная лестница переполнены людьми. Пока волгоградская молодежь зажигает под музыку Dj Leonid Rudenko.

Niletto должен выйти на главную сцену фестиваля #Три Четыре в 21.00. Развлекать молодежь Волгограда популярный исполнитель около часа. А после состоится кульминация Дня молодежи – красочный фейерверк. Начнется салют на набережной в 22 часа.

После для волгоградцев пустят дополнительный общественный транспорт, чтобы все без проблем смогли уехать домой.