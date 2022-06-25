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Общество25 июня 2022 17:20

В Волгограде десятки тысяч человек пришли на концерт Niletto

Пока на набережной толпу зажигают диджеи
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На набережной тысячи людей. Кадр видео

На набережной тысячи людей. Кадр видео

Десятки тысяч человек пришли вечером 25 июня 2022 на Центральную набережную Волгограда, где вот-вот начнется финальная часть молодежного фестиваля #ТриЧетыре - концерт Niletto в честь Дня молодежи. Склоны и центральная лестница переполнены людьми. Пока волгоградская молодежь зажигает под музыку Dj Leonid Rudenko.

Niletto должен выйти на главную сцену фестиваля #Три Четыре в 21.00. Развлекать молодежь Волгограда популярный исполнитель около часа. А после состоится кульминация Дня молодежи – красочный фейерверк. Начнется салют на набережной в 22 часа.

После для волгоградцев пустят дополнительный общественный транспорт, чтобы все без проблем смогли уехать домой.

Волгоградцы пели хором с Niletto.

Волгоградцы пели хором с Niletto.

Фото: Екатерина СИМОХИНА