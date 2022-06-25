В четырех районах Волгограда отключат горячую воду в конце июня

Купаться в тазике придется от 2 дней до 2 недель. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В последние дни июня 2022 года десятки тысяч волгоградцев присоединятся к коммунальным страдальцам, которые вынуждены купаться в тазиках и греть воду в кастрюлях и чайниках. С 27 и 28 июня 2022 года отключат горячую воду в сотнях многоэтажек в четырех районах Волгограда - Тракторозаводском, Дзержинском, Ворошиловском и Советском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

На Тракторном три дня с 27 по 29 июня 2022 года без горячей воды останутся жители улицы Костюченко в поселке Водстрой. Отключат ГВС в домах №1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а и 17а. Гораздо дольше сидеть без горяченькой придется обитателям 7 Ветров в Дзержинском районе. Две недели с 28 июня по 11 июля 2022 купаться в тазиках будут жители восьми улиц, в том числе Землячки, 8-й Воздушной Армии, Симонова, Космонавтов, проспекта Жукова и бульвара 30-летия Победы.

В Ворошиловском районе отключения горячей воды продлятсятакже две недели - с 28 июня по 11 июля 2022 года. Затронут они всего два дома – на улице Циолковского, 2 и Калинина, 11. А вот жителям Советского района придется пользоваться водогрейками всего два дня - с 27 по 28 июня 2022. Купаться в тазиках будут на 15 улицах в районе СХИ, в том числе на улицах Гвоздкова, Казахской, Владимирской и на Университетском проспекте.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде на июнь 2022 года смотрите здесь.