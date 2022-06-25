В центре Волгограда открылся молодежный фестиваль #ТриЧетыре

Фестиваль открыли торжественным шествием. Фото: АВО

Утром в субботу, 25 июня 2022 года, на Центральной набережной Волгограда открылся молодежный фестиваль #ТриЧетыре. В церемонии приняли участие команды вузов, ссузов и выпускники. Участников феста, жителей и гостей города ждут около двух сотен событий на двух десятках образовательных, спортивных, творческих и развлекательных площадок, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

С утра волгоградская молодежь возложила цветы и венки Вечному огню на Аллее Героев. Затем торжественным шествием прошла до набережной, где и развернутся главные события фестиваля #ТриЧетыре. Одним из первых мероприятий стала встреча губернатора Андрея Бочарова с молодыми архитекторами. В программе до 18 часов – множество разноплановых конкурсов, творческих и образовательных треков, после состоится награждение и гала-концерт.

Смотрите программу фестиваля.