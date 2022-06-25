В Камышине разыскали пропавшего 9-летнего ребенка

Ребенка нашли у друга. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С вечера 24 июня полицейские Камышина разыскивали по всему городу без вести пропавшего 9-летнего мальчика. Школьник ушел из дома и не вернулся. Поиски продолжались всю ночь и полдня. Около полудня 25 июня инспекторы ПДН обнаружили ребенка. Оказалось, что он решил переночевать у нового друга, скоторым только познакомился. С мальчиком все в порядке, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.

- С мальчиком все в порядке, противоправных действий в отношении него не совершено, - рассказали в региональном главке полиции.

Сейчас с ребенком и его матерью работают инспекторы по делам несовершеннолетних Камышинского отдела полиции.