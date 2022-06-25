Под Волгоградом 56-летняя женщина умерла в парке

Следователи проводят проверку. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Трагедия случилась вечером 23 июня 2022 года в центральном парке хутора Криушинский. На глазах односельчан 56-летняя женщина почувствовала себя плохо и упала замертво. Прибывшая на место бригада скорой уже ничем не смогла помочь волгоградке, врачи констатировали ее смерть, сообщили сайту volgograd.kp.ru в следственном управлении СКР по Волгоградской области.

- Причина смерти женщины – атеросклеротическая болезнь сердца, телесных повреждений нет, - рассказала представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшей трагедии.