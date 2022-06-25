В Камышине без вести пропал 9-летний мальчик

Ребенка искали всю ночь и полдня. Фото: Семен ШПАК

Полицейские города Камышина разыскивают без вести пропавшего накануне 9-летнего мальчика. Вечером 24 июня 2022 года ушел гулять из дома на улице Королева и не вернулся. Его мать подняла тревогу уже через два часа, когда стемнело. Поиски шли всю ночь и продолжаются до сих пор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

- Поиски ребенка велись всю ночь, к настоящему времени местонахождение мальчика не установлено, - рассказали в полиции.

Сейчас в Камышине прочесывают местность. Полицейские осматривают парки и здания, опрашивают друзей, знакомых и всех, с кем общался пропавший ребенок.

Приметы пропавшего мальчика: на вид 9 лет, рост 120 сантиметров, худощавый, волосы русые. В момент ухода из дома был одет с голубые джинсы, синюю олипмийку, кожаную куртку и шлепки.

Всех, кто может помочь в поисках ребенка, знает, где он может находиться, просят сообщить информацию по телефонам 02, 112 или дежурной части в Камышине: (84457) 2-09-00, 4-75-25, в Волгограде: 8(8442) 30-43-45.

Ребенок нашелся. С ним все в порядке.