Под Волгоградом водитель попал под столкнувшиеся паровозиком грузовики

Три грузовика столкнулись на московской трассе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Три грузовика столкнулись паровозиком днем в пятницу в Городищенском районе на 960 километре московской трассе Р-22 «Каспий». Между ними оказался один из водителей, который попал под удар. По предварительным данным, водитель ехавшего в сторону Волгограда автомобиля «МАН» не справился с управлением и протаранил стоявшие впереди грузовики, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- По предварительной информации, 50-летний водитель «МАН» не справился с управлением и совершил наезд на стоявшую автомашину «ГАЗ-33021». От удара «ГАЗ» совершил наезд на 30-летнего мужчину, который осуществлял зацепление автомобилей мягкой сцепкой, - рассказали в полиции региона.

В итоге водитель, который оказался в момент столкновения между стоявшими «ГАЗ-33021» и «ГАЗ-3302», попал под автомобиль. Получившего травмы мужчину с места ДТП увезли в больницу.