В Волгограде и Волжском 28 июня отключат газ

Газа в домах не будет несколько часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В последние дни июня в Волгоградской области без голубого топлива на один день останутся жители более десятка улиц и СНТ в Краснооктябрьском районе, а также дома на двух улицах в городе Волжском. Отключат газ в жилых массивах 28 июня 2022 года на время проведения плановых ремонтов систем газоснабжения и газораспределения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

В Волгограде на Красном без газа почти сутки проведут 28 июня 2022 года с 00.00 до 22.00 жители домов по адресам: улицы Героическая, 1,3,5,7,9,13(11),13; Ермакова, 7,11,17,19,21; Качалова, 65,67; Кравченко, 1,2/2,2/3,3,4/2,4/3, 5,6/1,6/2,8/4, 10/1,10/2,11; Кузбасская, 1,1/1,1/2,1А,2,3,5,14; Правды, 32/1,34,34/1; Сормовская, 40А; Созидательская, 5/3,13,23,35/2,37/1,37/2,39А,41; Тираспольская, 30,32; Туманяна, 2,2/3,4,4А,6,8; Шепетовская, 35. Также отключат газ в этот день в СНТ «40 лет Октября» на улице Былинной в домах №45/1,45/2,45/3, 45/3А,45/6, 45/11,45/15,45/19, 45/20,45/28, 45/34,45/36, 45/37,45/39,45/41, 45/49,45/51,45/55.

В Волжском 28 июня 2022 года отключение газа продлится с 8.00 до 17.00 в домах №333,335 и 337 на улице Ленина и в домах №4,8 и 10 на улице Харламова. Включать в эти часы газовые колонки и плиты волгоградцам и волжанам не рекомендуют.