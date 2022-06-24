В Волжском усилили мониторинг за состоянием атмосферного воздуха

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

В Волжском жители не редко жалуются на неприятные запахи на улице. Чтобы лучше следить за выбросами производств и автомобилей, в городе-спутнике ввели новый пост мониторинга за состоянием атмосферного воздуха. Он будет выявлять превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в новой части города. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Ранее в Волжском за чистотой воздуха следили 4 автоматических и один ручной пост. Они охватывали территорию от въезда в город со стороны Волгограда до улицы Александрова. После начала работы нового поста наблюдение за атмосферным воздухом будет вестись на территории всего Волжского. В стационарном посту установлено аналитическое оборудование. В нем есть климатическая система, комплекс сбора, хранения, обработки и передачи среднесуточных и среднемесячных данных.

- Поступающие данные анализируются и направляются для использования в работе и принятия управленческих решений в адрес органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных заинтересованных организаций, а также доводятся до населения региона посредством размещения данных в интернете, - отметили в облкомприроды.