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Общество24 июня 2022 14:31

В Волгограде эвакуировали людей из ТРК Европа сити молл

По предварительным данным, в торговый центр поступило сообщение о минировании
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Посетители покинули здание.

Посетители покинули здание.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В центре Волгограда в пятницу, 24 июня 2022 года, эвакуировали всех посетителей и работников магазинов и точек общепита из ТРК «Европа сити молл». Людей в здании в это время было немного, видно на опубликованном в соцсетях видео. По предварительным данным, в администрацию торгового центра поступил сообщение об угрозе взрыва из-за минирования. На место прибыли сотрудники экстренных служб, идет проверка, сообщили очевидцы сайту volgograd.kp.ru.

После того, как школы ушли на каникулы, волна сообщений о минировании теперь перекинулась на торговые центры и административные здания. Сообщения об очередной угрозе в Волгограде и области приходят почти каждый день. После проверки все возобновляют работу. Сообщения оказываются ложными.