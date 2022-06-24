В Волгограде эвакуировали людей из ТРК Европа сити молл

Посетители покинули здание. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В центре Волгограда в пятницу, 24 июня 2022 года, эвакуировали всех посетителей и работников магазинов и точек общепита из ТРК «Европа сити молл». Людей в здании в это время было немного, видно на опубликованном в соцсетях видео. По предварительным данным, в администрацию торгового центра поступил сообщение об угрозе взрыва из-за минирования. На место прибыли сотрудники экстренных служб, идет проверка, сообщили очевидцы сайту volgograd.kp.ru.

После того, как школы ушли на каникулы, волна сообщений о минировании теперь перекинулась на торговые центры и административные здания. Сообщения об очередной угрозе в Волгограде и области приходят почти каждый день. После проверки все возобновляют работу. Сообщения оказываются ложными.