Волгоградцев приглашают принять участие в красочном забеге с олимпийскими чемпионами

Фото: Волгоградский марафон

Жителей Волгограда в День молодежи приглашают заняться спортом. 25 июня в Центральном парке культуры и отдыха пройдет красочный забег. Принять участие в нем смогут все желающие. Главное условие – быть в белой майке, потому как на бегунов на дистанции будет осыпаться «дождь» из сухих красок. Протяженность забега для любителей - 1 км. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru организаторы красочного забега, регистрация участников не требуется. Открытие и старт состоятся в 9.00 у колеса обозрения в ЦПКиО.

Зарегистрироваться необходимо тем, кто хочет преодолеть 10 км. Участники могут пробежать по любой дистанции, необходимое расстояние будут рассчитывать специальные трекеры, которые выдадут на старте. А после финиша участников обоих забегов будут ждать фитнес-программа и пикник. Бегунам подарят вымпелы с автографами олимпийских чемпионов. Участие в спортивном празднике примут именитые волгоградские спортсмены Елена Слесаренко, Елена Лебедева, Николай Сидоров, Лариса Ильченко и Евгений Садовый.