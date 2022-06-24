В Волгограде озвучили полную программу молодежного фестиваля #ТриЧетыре

Программа фестиваля будет насыщенной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За день до начала молодежного фестиваля #ТриЧетыре, который пройдет на Центральной набережной в Волгограде в честь Дня молодежи, организаторы опубликовали полную программу и расписание мероприятий с разбивкой по локациям. В ней подробно расписаны сотни событий, мастер-классов и конкурсных треков, которые пройдут в рамках феста с 12.00 до 18.00 в субботу, 25 июня 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

В программе мероприятий молодежного фестиваля #ТриЧетыре 25 июня 2022 года в Волгограде есть мероприятия, на которых ждут только участников. Немало событий будут интересны и всем остальным волгоградцам – детям и взрослым. Главными событиями станут гала-концерт, который начнется на сцена напротив центральной лестницы в 18.00, дискотека, концерт Niletto и салют, который начнется в финале выступления звездного гостя в 22.00.

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