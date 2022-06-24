В Камышине отремонтировали поликлинику центральной горбольницы

Для мощного оборудования сделали новую проводку. Фото: АВО

В Волгоградской области завершили капремонт поликлиники, которая располагается на двух этажах центральной горбольницы Камышина. В здании обновили помещения площадью почти 2 тысячи кв. метров, а также отремонтировали крышу и фасад, заменили коммуникации, сообщили сайту volgograd.kp.ru в областном комитете здравоохранения.

Ремонт поликлиники по нацпроекту «Здравоохранение» начался в прошлом году. За это время в помещениях перестроили стены и перегородки, заново их отделали. А также провели проводку для мощного оборудования, в том числе нового аппарата МРТ. До этого в горбольнице открыли новый Центр амбулаторной онкопомощи, где оказывают помощь жителям пяти районов региона. Теперь для ЦАОПА сделали отдельную регистратуру.

На следующем этапе модернизации в 2023 году в камышинской горбольнице откроют отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.