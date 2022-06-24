Жители Волгограда пожаловались на некачественные детскую одежду и обувь

Волгоградцы недовольны качеством детской одежды и обуви Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области вместе с «Центром гигиены и эпидемиологии» провели «горячую линию» по вопросам детского отдыха и качества детских товаров. Оказалось, что у волгоградцев скопилось не мало претензий. С 23 мая по 10 июня поступило 56 обращений. Жители Волгограда и области больше всего пожаловались на некачественную обувь и одежду для детей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Ведомство помогло гражданам составить 4 претензии и разъяснило право обращения в суд из-за некачественной одежды и обуви. Также у волгоградцев были вопросы по возврату денег за гаджеты, которые ломались при эксплуатации, а также по покупке планшетов и электронных книг.

На «горячую линию» поступило 82 обращения по вопросам детского отдыха. Волгоградцы интересовались, какая необходима медицинская документация в детский лагерь, как купить путевку и чем кормят девчонок и мальчишек в учреждениях во время отдыха.

- Управление напоминает, что в случае необходимости разъяснения вопросов организации детского отдыха, качества и безопасности товаров для детей можно направить письменное обращение почтой по адресу: 400131, г.Волгоград, пр. Ленина 50Б, либо написать обращение через официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 34.rospotrebnadzor.ru, - отметили в Роспотребнадзоре.