Матери погибшего в ДНР волгоградца вручили орден Мужества

Вручение награды. Фото Александра Германова. Администрация Камышинского района

Глава Камышинского района Волгоградской области Алексей Самсонов 24 июня вручил орден Мужества матери погибшего в ходе военной спецоперации на Украине жителя Петрова Вала Артема Сырова, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации района.

Артем Сыров учился в Военном учебно-научном центре ВМФ Военно-морской академии имени Кузнецова. На защиту Донбасса он отправился одним из первых. Волгоградец погиб в первые недели спецоперации -19 марта 2022 года. За стойкость и храбрость его представили к ордену Мужества. Посмертно. Награду глава района передал матери погибшего военного - Любови Сыровой.