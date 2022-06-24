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Общество24 июня 2022 13:01

Матери погибшего в ДНР волгоградца вручили орден Мужества

Артем Сыров погиб 19 марта 2022 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Вручение награды. Фото Александра Германова. Администрация Камышинского района

Вручение награды. Фото Александра Германова. Администрация Камышинского района

Глава Камышинского района Волгоградской области Алексей Самсонов 24 июня вручил орден Мужества матери погибшего в ходе военной спецоперации на Украине жителя Петрова Вала Артема Сырова, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации района.

Артем Сыров учился в Военном учебно-научном центре ВМФ Военно-морской академии имени Кузнецова. На защиту Донбасса он отправился одним из первых. Волгоградец погиб в первые недели спецоперации -19 марта 2022 года. За стойкость и храбрость его представили к ордену Мужества. Посмертно. Награду глава района передал матери погибшего военного - Любови Сыровой.