Дожди с грозами, туман и +12: погода в Волгограде и области на 25 и 26 июня

Грозы будут греметь по области в субботу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгоградской области в последние дни погода неустойчива и капризна, во многих районах бушевали сильные ветра и дожди. В выходные 25 и 26 июня прогноз также обещает осадки и ночное понижение температуры до +12 градусов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, в субботу в районах области пройдут небольшие и кратковременные дожди, местами с грозами. В Волгограде без осадков, зато в областном центре и в районах ожидается туман. Северо-восточный ветер подует с порывами до 9-14 м/с.

В ночь с пятницы на субботу по области температура воздуха составит +12...+17º, днем +20...+25º, местами она повысится до +30º. В Волгограде в ночные часы +15...+17º, днем +27...+29º.

В воскресенье, 26 июня, в Волгограде и по области переменная облачность не принесет осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. В районах региона ночью +15...+20º, при прояснении до +12º, днем +25...+30º, местами до +33º. В Волгограде в ночь на воскресенье +18...+20º, днем +29...+31º.