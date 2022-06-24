Где в Волгограде перекроют дороги 24 и 25 июня 2022: схема

Дороги перекроют от проспекта Ленина до набережной. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Уже начиная с 24 июня 2022 года часть улиц центра Волгограда станут пешеходными из-за проведения масштабного фестиваля молодежи #ТриЧетыре 25 июня. Дороги в районе Центральной набережной перекроют не только для автомобилей и другого транспорта, но и для пешеходов. Сайт volgograd.kp.ru публикует список улиц, где будут действовать ограничения движения и схему перекрытия дорог на 24, 26 и 26 июня 2022 года в Волгограде.

Нулевую продольную в Волгограде перекроют с 20 часов 24 июня 2022 на участке от улицы Калинина до улицы Комсомольской. В день фестиваля #ТриЧетыре 25 июня 2022 года с 7.00 до 23.00 ограничение движения транспорта на рокадной дороге продлят от улицы Калинина до улицы 7-й Гвардейской.

На улице Чуйкова движение транспорта запретят в границах Центральной набережной Волгограда - от Краснознаменской до Комсомольской - с 7 часов утра 24 июня. С 7.00 25 июня до 23 часов 26 июня 2022 года ограничения продлят до улицы Порт-Саида.

Улицу Порт-Саида и улицу Советскую (от Краснознаменской до порт Саида), а также все примыкающие к Нулевой продольной и этим улицам проезды в Волгограде перекроют на весь день 25 июня 2022 года с 7.00 до 23.00.

Для пешеходов вечером 25 июня 2022 года в Волгограде закроют проход по Астраханскому мосту, соединяющему Центральный и Ворошиловский районы. Начиная с 21.30, перед салютом пешим волгоградцам и гостям города советуют спускаться в пойму Царицы.

Как будет ходить 25 июня 2022 в Волгограде общественный транспорт, как доехать на фестиваль и обратно после концерта Niletto и салюта, смотрите здесь.