В Волжском 25 июня ограничат продажу алкоголя

Витрины закроют, спиртное не продадут. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В городе Волжском Волгоградской области на время празднования Дня молодежи 25 июня 2022 года введут запрет на продажу алкоголя и пива в розницу. Ограничения будут действовать только определенные часы в магазинах, на прилегающей к местам проведения праздника и массовых мероприятий территории, куда входят улица Набережная и проспект Ленина, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

Согласно постановлению мэрии, ограничение на продажу спиртного в Волжском 25 июня 2022 года будет действовать с 10 часов утра до 23.00 в районе домов № 75-77 и №12л на улице Набережной и в границах домов № 76-86 и №75-97 на проспекте Ленина.

Кроме того, в сам День молодежи, который отмечают в нашей стране 27 июня 2022 года, полный запрет на продажу алкоголя в магазинах ведут во всей Волгоградской области. Но и 25 июня, и 27 июня запреты не затронут кафе, бары и прочие точки общепита. Их посетители смогут заказать спиртные напитки.

В Волгограде 25 июня 2022 года также не будут продавать спиртное в местах проведения молодежного фестиваля #ТриЧетыре.

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