В Волгограде начался ремонт станции СТ «Площадь Ленина»

После ремонта волгоградцам не придется спускаться в подземку вдоль ограждений Фото: Геннадий БИСЕНОВ

При спуске на станцию скоростного трамвая «Площадь Ленина» в Волгограде горожане были вынуждены обходить ограждения. Их установили уже давно на входной группе со стороны Волги и улицы Наумова из-за повреждения облицовочного покрытия лестницы. Плитка могла отслоиться за многие годы из-за погоды. В скором времени вход в подземку в центре Волгограда приобретет нормальный вид. Стартовал ремонт лестничных пролетов при входе на «Площадь Ленина». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации города.

- В ходе ремонтных работ кроме восстановления облицовочного покрытия входной группы также будет укреплено бетонное основание лестницы. Для этого специалисты снимут и очистят мраморные ступени, после чего установят их обратно, - отметили в мэрии.

Перед ремонтом входа на станцию со стороны Волги специалисты МУП «Метроэлектротранс» провели комплексное обследование объекта. После этого был определен объем работ.

Напомним, о готовящемся ремонте станции стало известно в апреле, когда был объявлен аукцион на определение подрядчика. На торгах победила компания ООО «ИНЖКОМСЕТЬ», которая отремонтирует вход на «Площадь Ленина» за 3 миллиона 313 тысяч рублей.