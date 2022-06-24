В Волгограде дорогу в микрорайоне «Долина» строят с опережением графика

На объект привезут 12 тысяч тонн щебня, и 38 тысяч тонн песка. Фото: мэрия

Дорогу, связывающую микрорайон «Долина» со Второй Продольной, ждут уже давно. С каждым годом здесь все больше домов и жителей, но добираться до основных магистралей им приходится объездными путями. Улицу, которая решит эту проблему, уже начали строить. Занимаются и подъездами к ней. Новый участок двухполосной дороги строят от пересечения улицы Степанищева и улицы №10. Проезд обеспечит выезд на улицу Джабаева, а после того, как закончат строительство по улице Родниковой, и до проспекта Университетского.

Подрядчик уже сформировал сеть ливневок, сформировали 40 колодцев инженерных сетей, теперь предстоит сделать дорожное основание. Его делают многослойной грунтовой подушкой. Между слоями укладывают геополотна геотекстиля и геомембраны. Это повышает надежность и защищает от подмывания грунтовыми водами.

Для формирования дороги на объект привезут 38 тысяч тонн песка и 12 тысяч тонн щебня. После финального слоя асфальта дорожники также благоустроят прилегающую к новому проезду территорию. Сделают пешеходные дорожки, освещение, разобьют газоны. Дорогу возводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и делают это с опережением графика.