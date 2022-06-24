Салют 25 июня 2022 в Волгограде: когда начнется и где смотреть

Салют начнется сразу после концерта Niletto. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Отмечать День молодежи в Волгограде будут на Центральной набережной 25 июня 2022 года. С утра на верхней и нижней террасе развернутся площадки молодежного фестиваля #ТриЧетыре. А вечером праздник завершится дискотекой, концертом Niletto и фейерверком. Начнется салют в Волгограде 25 июня 2022 ровно в 22.00, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Посмотреть салют 25 июня 2022 года в Волгограде можно будет с любой точки верхней и нижней террасы Центральной набережной, с воды, из-за Волги, из окон ближайших домов и высоток, которые находятся в прямой видимости в разных районах. Устроят фейерверк на День молодежи напротив центральной лестницы набережной в финале концерта Niletto, который начнется после дискотеки в 21.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодежный фестиваль #ТриЧетыре 25 июня 2022 в Волгограде: программа мероприятий, главное.

Полная программа и подробное расписание фестиваля #ТриЧетыре с разбивкой по локациям для участников.

Как будет работать общественный транспорт в Волгограде 25 июня: расписание, изменение остановок, перекрытие дорог.