В Волгограде автобус №59 врезался в столб, пострадали 3 человека

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 24 июня в Тракторозаводском районе Волгограда в ДТП угодил автобус №59. В 8.00 водитель «Волгобаса» ехал со стороны улицы Батова по направлению к улице Рыкачева, напротив дома №42а на улице Ополченской он не справился с управлением и врезался в столб. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, травмы получили 42-х, 33-х и 66-летние пассажирки автобуса, их госпитализировали.

На месте аварии для установления всех обстоятельства работают инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа. Было выяснено, что у автобуса тормозная система была исправна. Однако водитель вышел на маршрут без диагностической карты. Также автобус не прошел обязательный предрейсовый осмотр.

- Руководству транспортного предприятия грозит штраф до 50 тысяч рублей, - отметили в региональной полиции.

Автобусный маршрут №59 обслуживает ПАТП №7.