В Волгоградской области еще трое выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ

В Волгоградской области продолжается сдача ЕГЭ Фото: Мария ЛЕНЦ

У выпускников продолжается период сдачи Единого государственного экзамена. Параллельно они получают оценки за предметы, которые уже были сданы. Число 100-балльников по ЕГЭ в Волгоградской области выросло до 48. Еще трое выпускников получили наивысший балл, справившись с заданиями по обществознанию. 100 баллов получили трое выпускников из школ Волгограда и Волжского, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Отмечается, что обществознание в 2022 году стал самым популярным предметом по выбору среди выпускников Волгограда и области. Его написали 4769 11-классников.

Ранее стало известно, что 100 баллов на ЕГЭ волгоградские выпускники получили по русскому языку (10), химии (8), литературе (7), истории (5), физике (2), математике профильного уровня (8).

Накануне был резервный день для сдачи экзамена по русскому языку. 24 июня волгоградские выпускники пишут ЕГЭ по географии, литературе и демонстрируют свои знания в устной части по иностранным языкам. Период сдачи экзаменов продлится до 2 июля.