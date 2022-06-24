Несущие конструкции стадиона «Волгоград Арена» обследуют за 3,7 млн

Стадион проверят на устойчивость. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в июле проведут полное обследование технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений стадиона «Волгоград Арена». За это дирекция по эксплуатации спортивного сооружения готова заплатить 3 миллиона 790 тысяч рублей. Аукцион по отбору специализированной организации разметили на портале госзакупок, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Заявки от компаний принимают до 30 июня, победителя аукциона объявят 4 июля 2022 года. После заключения контракта два инженера-строителя, два техника-геодезиста, инженер-геотехник и инженер-геодезист должны будут изучить всю техническую документацию «Волгоград Арены», провести обследование и проанализировать полученные результаты в сравнении с итогами предыдущего мониторинга. На все это у них будет 21 день после заключения контракта. Цель работ – предварительная оценка технического состояния стадиона и определение необходимости детального инструментального обследования, если есть опасность возникновения аварийных ситуаций.

Напомним, стадион «Волгоград Арена» построили к ЧМ-2018. Следят за его состоянием и проводят обследование на наличие прогибов, кренов, перекосов и осадок каждый год.