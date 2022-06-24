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Общество24 июня 2022 7:45

Несущие конструкции стадиона «Волгоград Арена» обследуют за 3,7 млн

Дирекция спортивного сооружения объявила аукцион по поиску специализированной организации
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Стадион проверят на устойчивость.

Стадион проверят на устойчивость.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в июле проведут полное обследование технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений стадиона «Волгоград Арена». За это дирекция по эксплуатации спортивного сооружения готова заплатить 3 миллиона 790 тысяч рублей. Аукцион по отбору специализированной организации разметили на портале госзакупок, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Заявки от компаний принимают до 30 июня, победителя аукциона объявят 4 июля 2022 года. После заключения контракта два инженера-строителя, два техника-геодезиста, инженер-геотехник и инженер-геодезист должны будут изучить всю техническую документацию «Волгоград Арены», провести обследование и проанализировать полученные результаты в сравнении с итогами предыдущего мониторинга. На все это у них будет 21 день после заключения контракта. Цель работ – предварительная оценка технического состояния стадиона и определение необходимости детального инструментального обследования, если есть опасность возникновения аварийных ситуаций.

Напомним, стадион «Волгоград Арена» построили к ЧМ-2018. Следят за его состоянием и проводят обследование на наличие прогибов, кренов, перекосов и осадок каждый год.