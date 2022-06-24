В Волгоградской области за день в ДТП пострадали 4 ребенка

ДТП в Новониколаевском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградской области ежедневно случаются ДТП, которые не обходятся без пострадавших, причем как взрослых, так и детей. Только за один день, 23 июня, в регионе в авариях травмы получили 4 ребенка. А Новониколаевском районе накануне на трассе Р-22 «Каспий» 58-летняя водитель минивэна «Hyundai Grand Starex» неудачно пошла на обгон и столкнулась с «КамАЗом». Иномарка от удара вылетела в кювет, где перевернулась. В больницу увезли водителя и 6-летнего пассажира «Hyundai». Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Еланском районе на ул. Западной 6-летний мальчик перебегал дорогу не на пешеходном переходе. В этот момент его сбил 39-летний мужчина, управлявший «Chevrolet Niva». В Кировском районе в 18.05 на улице Кирова 47-летний волгоградец на «Renault Arkana» столкнулся с мопедом «Альфа» с 16-летним подростком, который ехал в попутном направлении. Школьника госпитализировали.

В Дзержинском районе в 20.15 32-летняя водитель «Kia Spectra» выезжала из двора дома №39 на бульваре 30 лет Победы не уступила дорогу «Mazda 7», которая двигалась по улице Землячки. В результате происшествия пострадали водитель и 5-летний мальчик из «Kia», а также 31-летняя пассажирка «Mazda».