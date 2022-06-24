Поезд, ехавший из Москвы в Волгоград, насмерть сбил трех выпускников под Тамбовом

Мальчишки не услышали поезда. Фото: СК

Жуткая трагедия произошла в рабочем поселке Мордово Тамбовской области вечером 23 июня с участием поезда, следовавшего в Волгоград. На этот день назначили вечеринку в кафе для местных выпускников. Трое мальчишек решили добраться до него через железнодорожные пути – местные часто сокращали так дорогу. К сожалению, ребята не заметили приближающийся поезд «Москва-Волгоград», хотя машинист попытался остановиться и подал звуковой сигнал. Но видимо, ребята были в наушниках и ничего не слышали. Все три выпускника получили травмы несовместимые с жизнью.

- Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и локомотивную бригаду, назначили необходимые экспертизы.