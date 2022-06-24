Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2022 7:04

Волгоградское МЧС предупредило о граде, ливне и штормовом ветре 24 июня

Плохая погода сохранится до конца суток
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградскую область в пятницу накроет непогода

Волгоградскую область в пятницу накроет непогода

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области в пятницу, 24 июня, ожидается ухудшение погоды. В отдельных районах пойдут сильные дожди, ливни, они будут сопровождаться градом, грозами и штормовым ветром до 20-25 м/с. Об этом рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. Непогода местами начала бушевать с 6.00-7.00 утра, сохранится она до конца суток.

Спасатели просят при сильном ветре не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями. Избегать их надо и пешеходам. Запрещается приближаться к оборванным проводам. Также волгоградцев просят воздержаться от выхода на реки на маломерных судах. В случае опасных ситуаций необходимо звонить по телефону «101».