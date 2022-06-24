В Волгограде вдоль обновленной лестницы на набережной высадят 1850 растений

Территорию вдоль спуска озеленят. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде привели в порядок лестницу на Центральной набережной в створе улицы Ковентри. Вскоре на этом склоне высадят около 1850 растений. Муниципалитет объявил аукцион по отбору подрядчика, который проведет озеленение. Прием заявок продлится до 30 июня 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Вдоль двух лестниц, которые ведут с улицы Чуйкова к пешеходной эстакаде нижней террасы, подрядчик должен высадить порядка 850 деревьев и кустарников. Предпочтение отдадут елям, кленам, черемухе. Украшением склона станут спирея, барбарис и дерн. Плюс к этому в кашпо, рабатки и вазы-цветочницы высадят тысячу роз. Полив обеспечит новый водопровод. Смонтирует его другая компания, аукцион на эти работы разместят отдельно.

Напомним, до этого лестницу привели в порядок - гранитные ступени сняли, отшлифовали и установили обратно. Подпорные стены и просевшие площадки тоже восстановили. Вскоре начнутся работы и на верхней террасе набережной от музтеатра до улицы Ковентри.