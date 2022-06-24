Волгоградцы для зарубежного отдыха чаще выбирают Армению, Беларусь и Турцию

Авиабилеты по некоторым направлениям подорожали в несколько раз. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Если на отдых в прошлом году серьезно повлияли пандемийные запреты, то в этом году причины другие. Первая – политическая ситуация, вторая - выросшие цены. Сервич "Яндекс. Путешествия" проанализировали данные по покупке и бронированию авиабилетов в июне и выяснили вот какие интересные факты. 97 процентов перелетов приходится на Россию и только три процента на зарубежные туры. Самые популярные заграничные поездки - в Ереван, Минск и Анталию. Средняя цена на самолет туда-обратно по странам: Армения – 30600, Беларусь - 11500, Турция - 77500. Не каждый способен накопить столько только на билеты.

По стране летать тоже недешево, но более доступно. Чаще всего покупали билеты в Санкт-Петербург - 10 900, Москву - 6 500, Калининград - 17 300, Нижний Новгород - 8 100, Сочи - 7 000 рублей.

Число поездок сократилось на 20 процентов, но зато выросло количество зарубежных туров. Правда, этот рост связан с отменой запретов из-за пандемии, а не с ростом покупательской способности волгоградцев.

По стране дольше недели путешествуют редко, а если летят за границу, то берут на отдых в среднем 14 дней.