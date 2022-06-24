В Волгограде в песке на неофициальном пляже нашли паразитов

Риск подхватить заразу волгоградцев не останавливает. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде на весь город пока открыли только один пляж в Красноармейском районе. Остальные пока проверяют на соответствие всем нормам. Но к сожалению, не все отобранные пробы почвы и воды соответствуют СанПиНу. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, в одной из проб воды уровень условно-патогенных организмов превышает установленную границу для безопасного купания. А вот паразитов, опасных вирусов в воде не нашли.

С песком в местах для отдыха тоже не все в порядке. Если по микробиологическим, санитарно-химическим и вирусологическим показателям претензий к качеству нет, то по паразитологическим нормам есть несоответствие. На одном из пляже в почве нашли опасных паразитов.

Поэтому волгоградцев просят отдыхать и купаться только там, где это официально разрешено. Иначе есть риск подхватить глистов или опасную инфекцию.