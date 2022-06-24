В Волгограде умер первый директор «Царицынской оперы» Владимир Федерас

Владимиру Федерасу было 73 года. Фото: комитет по культуре региона

В Волгограде в возрасте 73 лет умер известный деятель культуры Владимир Федерас. Не выдержало сердце. Об утрате скорбят не только родственники, но и сотни людей, знавших мастера.

Владимир Федерас в 2004 году возглавил «Царицынскую оперу». На тот момент у коллектива не было своего отдельного здания. Волгоградец смог добиться переезда в ДК Ленина, где сейчас и находится учреждение. Он трудился директором до 2011 года и сумел сделать «Царицынскую оперу» одним из любимых мест у любителей классической музыки. В репертуаре появились как классические произведения, так и творческие эксперименты. Также известен Владимир Федерас как худрук Государственного ансамбля имени Григория Пономаренко. ля очень многих его смерть – это личная утрата.

- Владимир Леонович Федерас навсегда останется в сердцах, в памяти коллег и всех ценителей музыки как по-настоящему творческий человек, самобытный композитор, чьи произведения являются неотъемлемой частью богатого культурного наследия региона, - вспоминают в комитете культуры региона.

Комсомольская правда выражает соболезнования родным и близким Владимира Леоновича.