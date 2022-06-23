В Волгограде электричество 24 июня отключат в пяти районах

Электричества в пятницу не будет в пяти районах Волгограда Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде в конце рабочей недели у некоторых жителей снова возникнут коммунальные неудобства. В пяти районах города отключат электричество из-за плановых работ. Правда, отключения будут частичными и затронут всего 16 улиц. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 24 июня не будет в Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском, Советском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители ул. Штеменко, 31а, 37а. В Дзержинском районе электричества не будет с 9.00 до 16.00 на ул. Качинцев, 84б, 86б, 88б, 90а, 92, ул. Смоленской, 27а. В Ворошиловском районе обесточат с 9.00 до 13.00 ул. Моздокскую, 7, 9, ул. Елецкую, 10, 12, 14, 16, 18,

В Советском районе свет отключат с 8.00 до 17.00 на ул. Сельскохозяйственной, 1-19, 13г, 1б, ул. Леонова, 3, ул. 36-й Гвардейской, 1-21, 2-8, 9г, 12-34, 15г, 21/1, 21/2, 23-31, 35, ул. Педагогической, 1-33, 2-38. В Кировском районе с 9.00 до 17.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей ул. Первоуральской, 1-3, 2-12, ул. Астраханской, 81-85, 86-94, ул. Добролюбова, 72-86, 93-11, ул. Терновой, 35-51, 38-48, ул. Шлюзовой, 10а-28а, ул. Гастело, 8-24, 11-31, ул. Серафимовича, 9-19.