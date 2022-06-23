Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2022 14:24

В Волгограде экстренно прооперировали депутата облдумы Александра Осипова

Политика госпитализировали в кардиоцентр 22 июня
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Александр Осипов.

Фото: Александр Осипов.

Депутату Волгоградской областной думы Александру Осипову провели экстренную операцию на сердце. Накануне, 22 июня, политик опубликовал в соцетях пост, в котором сообщил, что находится в карете скорой помощи. Утром его госпитализировали в кардиологический центр, где прооперировали.

Как стало известно volgograd.kp.ru, операция прошла успешно, политика перевели из реанимации в обычную палату.

- Все ровно. Операция прошла, теперь нужно выздоравливать, - прокомментировал Александр Осипов.

Напомним, в середине мая депутат изъявил желание поехать добровольцем на Донбасс, хотел участвовать в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Однако ему отказали по состоянию здоровья.