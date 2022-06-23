В Волгограде экстренно прооперировали депутата облдумы Александра Осипова

Фото: Александр Осипов.

Депутату Волгоградской областной думы Александру Осипову провели экстренную операцию на сердце. Накануне, 22 июня, политик опубликовал в соцетях пост, в котором сообщил, что находится в карете скорой помощи. Утром его госпитализировали в кардиологический центр, где прооперировали.

Как стало известно volgograd.kp.ru, операция прошла успешно, политика перевели из реанимации в обычную палату.

- Все ровно. Операция прошла, теперь нужно выздоравливать, - прокомментировал Александр Осипов.

Напомним, в середине мая депутат изъявил желание поехать добровольцем на Донбасс, хотел участвовать в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Однако ему отказали по состоянию здоровья.