«Ситиматик-Волгоград» провел экоурок для ребят села Большие Чапурники в пришкольном лагере

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В рамках работы «Школы экономики замкнутого цикла «Зеленый круг»» представители компании «Ситиматик-Волгоград» провели очередной экоурок для младшеклассников. На этот раз занятие о раздельном накоплении отходов состоялось в пришкольном лагере «Дружба» села Большие Чапурники, на которое собралось порядка 60 ребят из трех отрядов.

Урок начался в интерактивном формате с разговора об исчерпаемости природных ресурсов, необходимости сокращать их потребление и, как следствие, о важности переработки отходов. На вопрос «куда они поступают» многие ответили, что на свалку, поэтому поговорили о том, что происходит после того, как их забрал мусоровоз из контейнера, а также как обустроен полигон и чем он отличается от свалки. Школьники подробнее узнали о работе регионального оператора, в том числе, об отборе полезных фракций на собственной линии сортировки и отправки их на переработку, увидели, как работает пресс и получаются тюки вторичных материальных ресурсов – ПЭТ, жестяных банок и макулатуры.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Также ребятам рассказали, как Волгоградская область переходит на раздельное накопление отходов по принципу «Два ведра дома – два контейнера во дворе»: постепенно во дворах устанавливаются отдельные контейнеры для сухих и смешанных отходов (синие и зеленые), а разделять эти два вида отходов необходимо начинать уже дома. Что и как сортировать дети научились тоже прямо на уроке в игровой форме – с помощью магнитных картинок раскладывали виды отходов в синий и зеленый контейнеры. Справились почти без ошибок, затруднения вызвали строительные отходы и шины.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Также на уроке был представлен проект «Вторматик» - современный экопункт по приему вторсырья от населения за деньги, который регоператор открыл в апреле в Ворошиловском районе Волгограда. Всю исчерпывающую информацию о пункте можно найти на сайте , а за новостями следить в телеграмм-канале. Ребята, в свою очередь, рассказали, что активно практикуют в своей школе сбор макулатуры – на днях отправили на переработку целый грузовик.

Экологические уроки в школах «Ситиматик-Волгоград» практикует с 2020 года. В компании разработана образовательная программа «Школа экономики замкнутого цикла «Зеленый круг»», методические материалы которой есть в свободном доступе на сайте 34.citymatic.ru. Ими можно пользоваться самостоятельно или сделать заявку регоператору на проведение урока.