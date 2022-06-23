Под Волгоградом 2-летняя девочка утонула в выгребной яме

Волгоградский следком возбудил уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком возбудил уголовное дело по факту гибели 2-летней девочки в Старополтавском районе. Трагедия произошла сегодня, 23 июня, на территории частного дома. Как сообщила volgograd.kp.ru старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, ребенок упал в однокамерный канализационный септик и скончался от асфиксии.

Следователи уже выяснили, что малышка осталась без присмотра, гуляла по двору. Когда ребенок провалился, это заметили не сразу.

- Поверхность септика не соответствовала требованиям, предъявляемым к строительству системы канализации, - отметили в следкоме.

В итоге ребенок попросту утонул. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас специалисты работают на месте.

- В ходе предварительного следствия будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в семье, - резюмировали в областном СКР.