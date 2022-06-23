На «Волгоград Арене» в футбол будут играть студенты

Студенты разыграют футбольный кубок на "Волгоград Арене" Фото: Эдуард Пальгунов

Пока большого футбола на «Волгоград Арене» нет. И неясно, будет ли на ней играть «Ротор» во втором дивизионе. И все же стадион чемпионата мира совсем не пустует. «Волгоград Арена» примет финальный матч по футболу кубка молодежного фестиваля #ТриЧетыре. 23 июня на поле физкультурной академии проходят полуфинальные игры, в которых встречаются сборные Академии МВД и ВолгГТУ, а также ВГАФКа и РАНХиГС. Ну а главный матч примет 45-тысячный стадион.

Финал 24 июня на «Волгоград Арене» начнется в 17.00. Посетить его приглашают всех желающих, естественно вход свободный. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

Напомним, 25 июня в Волгограде пройдет молодежный фестиваль. Весь день на Центральной набережной будут работать различные образовательные, развлекательные и соревновательные площадки. Для волгоградской молодежи с лекциями и мастер-классами выступят известные спикеры. Завершится мероприятие выступлением Niletto и фейерверком. В субботу из-за фестиваля изменится работа общественного транспорта, некоторые улицы перекроют для автомобилей, а пешеходам вечером запретят идти по Астраханскому мосту.