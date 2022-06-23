Из-за одной крыши волгоградского ДК возбудили два уголовных дела

Директору ДК присудили штраф. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения

В ДК «Октябрь» Ленинского района протекла крыша. Вроде бы обычное явление. Но загвоздка была в том, что совсем недавно в доме культуры сделали ремонт. И тогда выяснились удивительные факты.

В 2018 году в ДК ремонтировали кровлю. Все сделали добротно, претензий не было. Но когда в 2019 году появилась возможность сделать полную реконструкцию здания и получить на это 20 миллионов рублей, обновленная крыша снова попала в список для подрядчиков.

За ремонт уже отремонтированной крыши даму-директора наказали на 80 тысяч рублей за излишнюю старательность. И предъявили иск на компенсацию ущерба в 2 миллиона

Но как оказалось, подрядчик тоже пошел на обман. Объем выполненных работ не соответствовал тому, что указано в акте. Не было алмазного бурения, герметизации швов, выравнивающих стяжек и т.д. То есть фирма приписала работы на 900 тысяч рублей. В итоге крыша все-таки потекла.

- В отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество с использованием служебного положения, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.