В Волгоградской области стали известны продукты, подорожавшие за неделю

Среди подорожавших продуктов - рыба Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области подвели итоги очередного недельного мониторинга за ценами на продукты. Конечно, не обошлось без подорожаний. С 10 по 17 июня в регионе в процентном отношении больше все выросли ценники на вермишель. Она стала дороже на 3,19%, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. На 1,59% увеличилась стоимость на рис, килограмм в среднем оценивается в 84,78 рубля. Мука выросла в цене на 2,27%, рыба – на 2,37%, баранина – на 1,38%, копченая колбаса – на 1,48%, пастеризованное молоко – на 1,42%. Яблоки подорожали на 1,86%, овощные детские консервы – на 1,31%.

Заметно подешевели в Волгоградской области за неделю овощи. Продолжается падение цен на капусту после весеннего подорожания. За неделю она стала выгоднее на 9,86%. Килограмм в среднем обходится в 52,46 рубля. Репчатый лук подешевел на 3,63%, свекла – на 4,3%, морковь – на 1,29%. Бананы упали в цене на 5,07%, конфеты – на 3,56%, детские мясные консервы – на 2,66%, стерилизованное молоко – на 1,58%, творог – на 1,08%, соль – на 1,03%.