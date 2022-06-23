В музее-панораме "Сталинградская битва" родным передали награды погибших героев

Родные услышали слова благодарности за воспитание настоящих героев. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва"

Уже не первый раз Триумфальный зал музея-панорамы "Сталинградская битва" становится местом торжественного и одновременно печального события. Здесь вручают ордена Мужества, присвоенные посмертно волгоградским военным. 23 июня военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов передал награды семьям военнослужащих, которые участвовали в спецоперации на территории Украины. Они проявили мужество и отвагу, защищая интересы своей страны.

Награды передали родственникам старшего лейтенанта Михаила Зуева, сержанта Ширина Искендерова, ефрейтора Андрея Жукова, ефрейтора Ивана Исаева, рядового Артема Зейналова, ефрейтора Ильи Медведева, рядового Алексея Мартынова. Родные услышали слова поддержки и благодарность за воспитание настоящих мужчин, для которых отвага и честь не пустой звук.